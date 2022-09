Numerosi gli appuntamenti del prossimo cartellone

Nella mattinata odierna, presso il Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il cartellone della stagione autunnale di “Innamorati della Musica” 2022 dell’Associazione Igor Stravinsky di Avellino: 12 concerti che si terranno a partire dal 18 settembre fino al 10 dicembre.

Per la prossima stagione, due sono gli importanti anniversari: i 150 anni dalla nascita del compositore russo Alexander Scriabin e i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore e regista italiano.

L’Associazione Igor Stravinsky si propone di replicare il grande successo dell’appena trascorsa stagione estiva: «Nella nostra rassegna, ci sono eventi di rilievo diversi tra loro» – ha dichiarato Nadia Testa, Presidente dell’Associazione – «Avremo incontri dedicati al tango, alla lirica e al tema classico per violoncello e pianoforte, flauto e pianoforte con la partecipazione di tanti giovani locali, espressione del nostro Conservatorio, e anche artisti di rilievo internazionale. Dunque, sarà un confronto aperto tra giovani ed esperti del settore» – ha aggiunto Testa.

Sarà Pasolini il “lietmotiv” di quest’anno, infatti, sarà presente in tutti i concerti con le musiche di Bach, da lui amate in particolar modo e utilizzate come colonna sonora di molti suoi film, accanto a quelle di Mozart e Beethoven.

Due saranno le occasioni principali in cui ricordarlo. La prima si terrà il 22 settembre con l’evento “Vorrei essere scrittore di Musica…Prima il silenzio, poi il suono o la parola” che vedrà la partecipazione del direttore d’orchestra, violinista e compositore avellinese Massimo Testa; Simone Giliberti (violino); il violista irpino Simone Basso, il violoncellista irpino Valentino Milo, Vincenzo Bruschi (contrabbasso), con la voce narrante di Nadia Testa.

La seconda sarà il 16 ottobre con l’evocazione della collaborazione e l’incontro tra Pasolini con la Divina Callas nel film Medea, attraverso lettere, monologhi, musiche e silenzi, intercorsi ambiguamente tra Pier Paolo e Maria, interpretati in maniera eccelsa da due attori nazionali quali Mariano Rigillo e Cicci Rossini, sulle note liriche del soprano Samantha Sapienza e dal pianoforte di Nadia Testa, che ha curato la regia di questo reading musicale dal titolo “Tacea cantando”.

Tutti gli eventi si terranno a Manocalzati nella Sala delle Arti, sede ufficiale dell’Associazione Igor Stravinsky, il cui obiettivo è quello di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, artistico e musicale attraverso la realizzazione di concerti, seminari, corsi divulgativi per le scuole e corsi di perfezionamento specialistico: «La nostra Associazione opera sul territorio da circa ventisei anni» – ha affermato il Presidente dell’Associazione – «Dallo scorso anno siamo stati premiati per l’originalità del programma e dei progetti musicali dal MIC e dal FUS, da cui siamo sponsorizzati per la realizzazione degli eventi, insieme alla Regione Campania che già da anni ci aiuta in questo percorso musicale» – ha concluso Testa.