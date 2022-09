Coinvolto anche un furgone

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra per un incendio divampato questa notte nella città conciaria, in Via Balsamo.

Le fiamme, domate dai Vigili del Fuoco, hanno completamente distrutto un Fiat Doblò, parcheggiato in Via Balsami, e si sono propagate a un altro furgone parcheggiato nelle vicinanze.