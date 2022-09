Furgone in transito avvolto dalle fiamme

I Vigili del Fuoco di Avellino, nella tarda serata di ieri 9 settembre sono intervenuti sull’Autostrada A 16, Napoli – Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino in direzione Canosa, a poca distanza dal viadotto Acqualonga, per un incendio che a interessato un furgone in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo che trasportava biancheria, sono state spente mettendo in sicurezza l’area. Per il conducente, che proveniva dal CIS di Nola ed era diretto a Lecce, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.

Mentre in nottata, subito dopo le ore 02’00, la stessa squadra è intervenuta in via Pianodardine ad Avellino, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e si ribaltava. All’arrivo della squadra, il ragazzo alla guida era stato già soccorso dai sanitari del 118 intervenuti, i quali lo trasportavano presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.