“Scegli l’Irpinia”- Le proposte del PD in vista delle prossime elezioni

D’Amelio: “Io sono ottimista, al di là dei sondaggi”

Questo pomeriggio, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, si è tenuto l’incontro “Scegli l’Irpinia”, un evento promosso dalla federazione provinciale del Partito Democratico, in cui i candidati irpini hanno esposto le idee, le proposte e i punti programmatici in vista dell’importante appuntamento con le urne il prossimo 25 settembre: «Ai cittadini vogliamo lasciare un messaggio e una sollecitazione: quella di concentrare le energie in queste ultime due settimane decisive» – ha esordito Caterina Lengua, sindaca di Cervinara e candidata alla Camera dei Deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno – «Lo scenario che si va profilando deve richiamarci alla responsabilità e all’impegno e soprattutto lo dobbiamo fare con la consapevolezza, che proprio dal Mezzogiorno e ancor di più dall’Irpinia, deve arrivare un messaggio forte» – ha aggiunto Lengua.

Nonostante gli ultimi sondaggi diano il partito di Giorgia Meloni come favorito, la sindaca di Cervinara è convinta che sia importante continuare a lavorare affinché la destra non prenda il sopravvento alle prossime elezioni: «Credo che quel che i sondaggi oggi ci consegnano, cioè la vittoria della destra, non va vissuta come un destino ineluttabile contro cui è inutile combattere, anzi dobbiamo fare ogni sforzo per evitare la vittoria della destra» – ha dichiarato Lengua – «Lo dobbiamo fare sapendo che questa destra ha già preannunciato di voler rimodulare il PNRR e lo vuole fare con il chiaro intento di ridistribuire quel 40% di risorse, che sono state destinate al Mezzogiorno» – ha aggiunto la sindaca, che invita gli astenuti a votare il Pd: «Quindi, abbiamo una motivazione forte con la quale convincere gli indecisi che è il momento di votare il Partito Democratico a difesa del Mezzogiorno e dell’Irpinia» – ha concluso in merito Lengua.

L’alta percentuale di astensionisti è un dato molto preoccupante, che dovrebbe far riflettere tutti i partiti: «Oggi, oltre il 40% dei cittadini dichiara che non ha scelto o che non va a votare» – ha affermato Rosa D’Amelio, candidata alla Camera dei deputati, collegio plurinominale Avellino – Salerno - «Credo che questo sia il dato più drammatico, perché rischiamo che la metà della popolazione non esprima il proprio voto; dunque, chiunque vinca lo fa rappresentando una marginalità» – ha sottolineato D’Amelio.

Anche la candidata alla Camera dei deputati non considera la vittoria della destra come un evento inevitabile, poiché sul territorio irpino, il Partito Democratico è ben radicato: «Io sono ottimista, al di là dei sondaggi, proprio perché c’è questo forte astensionismo, e perché noi abbiamo un radicamento vero sui territori. La stragrande maggioranza delle amministrazioni in provincia di Avellino sono di centro – sinistra» – ha concluso D’Amelio.