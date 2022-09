Avellino – De Luca inaugura la nuova Autostazione

De Luca: "Quest’Autostazione è una delle storie simbolo del nostro Paese"

Oggi, presso via Fariello, è stata inaugurata la nuova Autostazione di Avellino. Presente all’evento il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, accompagnato dall’Amministratore Unico del gruppo Air, Anthony Acconcia. L’idea di questo progetto è nata trent’anni fa, ma dopo numerosi ritardi, tutto è finalmente pronto per partire: «Oggi inauguriamo l’Autostazione di Avellino, che entrerà i funzione nella prima settimana di ottobre e ripristiniamo il collegamento Avellino-Roma» – ha affermato Acconcia – «Ci sono stati numerosi ritardi burocratici, ricorsi al TAR, sospensive, il Covid; siamo in leggero ritardo anche per quello» – ha dichiarato Acconcia.

L’Autostazione di Avellino, non solo fornirà i veicoli per assicurare gli spostamenti all’interno della regione, ma accoglierà anche un piccolo centro commerciale, un asilo nido e un parcheggio interrato, che ospiterà circa 221 posti auto. Inoltre, l’intera struttura verrà alimentata dai pannelli solari, così da ottenere la completa autonomia energetica dell’edificio: «L’Autostazione si sviluppa su 20000 m² circa, di cui 10000 coperti, 4 piani e prevede 24 stalli da bus. A pieno regime ci saranno 400 partenze giornaliere per 6 milioni e mezzo di viaggiatori all’anno. Realizzeremo un asilo nido e sono previsti anche 52 locali commerciali. Numerosi marchi, anche internazionali, hanno fatto domanda per farne parte» – ha dichiarato l’Amministratore.

«Questa è un’opera che migliorerà la mobilità non solo di Avellino, ma anche della provincia di Caserta. Inoltre, ospiterà i collegamenti per la stazione centrale di Napoli e Napoli Afragola, per Fisciano e le varie università. Ci sarà una vera e propria rivoluzione a partire da ottobre» – ha concluso Acconcia.

Dopo l’introduzione dell’Amministratore dell’Air, è intervenuto anche Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, che ha sottolineato quanto sia rilevante la realizzazione di questo progetto: «Quest’Autostazione è una delle storie simbolo del nostro Paese» – ha esordito De Luca – «Dopo aver avuto una chiusura di cantiere per un decennio, abbiamo ripreso i lavori nel 2019 e dopo due anni e mezzo siamo arrivati a completare un’opera, che ha richiesto 30 milioni di euro» – ha continuato il Presidente.

La partenza immediata di tali opere, è rilevante non solo per offrire in tempi brevi un nuovo servizio ai cittadini, ma soprattutto per dare vita a nuovi posti di lavoro: «Noi dobbiamo correre, perché attivare queste opere significa poter partire rapidamente con le procedure concorsuali per un altro centinaio di assunzioni, previste per l’Air e, in totale, arriveremo a 400 giovani assunti» – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania.

La messa in funzione dell’Autostazione di Avellino è solo uno dei progetti messi in atto dalla Regione, volti a sostenere i cittadini campani: «L’opera di questa mattina non è altro che una delle cose che stiamo realizzando per dare una mano ai nostri giovani, alle imprese e alle famiglie» – ha concluso De Luca.