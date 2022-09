"Lavoreremo insieme per risolvere i problemi"

“Nella mattinata di oggi 6 settembre 2022 il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante, insieme al Direttore Amministrativo, Laura Coppola, e al Direttore Sanitario, Maria Concetta Conte, ha incontrato le sigle sindacali in rappresenta del personale medico e la rappresentanza sindacale unitaria per il comparto.

I due incontri sono stati l’occasione per un primo confronto sul lavoro che dovrà essere portato avanti dall’Azienda nel prossimo triennio, sulle criticità presenti, soprattutto in termini di carenza di personale, e sulla necessità di instaurare un rapporto di collaborazione e di scambio proficuo tra Direzione strategica e sindacati con l’obiettivo di affrontare i problemi, condividendone le soluzioni, e potenziando l’assistenza sanitaria al cittadino, quale obiettivo comune. Il Direttore Generale, inoltre, ha sottolineato la necessità di un dialogo costruttivo con le sigle sindacali e la volontà di lavorare in squadra alla risoluzione delle problematiche, sia nel medio che nel lungo termine, attraverso un approccio step by step.

Ferrante ha ribadito la volontà di creare sinergie anche con i Medici di Medicina Generale, parte integrante della filiera della Salute; tra gli obiettivi il potenziamento dell’assistenza domiciliare con il teleconsulto e la teleassistenza, la necessità di potenziare i Presidi Ospedalieri e la medicina territoriale, creando una rete in grado di intercettare i bisogni del paziente in modo da ridurre il ricorso agli ospedali”.