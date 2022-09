Solidarietà con l’Ucraina: Consiglio di associazione UE-Ucraina

Nuovi accordi per rafforzare ulteriormente la cooperazione

Oggi si terrà a Bruxelles l’ottavo Consiglio di associazione UE-Ucraina, durante il quale si discuterà dell’agenda bilaterale UE-Ucraina, in particolare dell’attuazione dell’accordo di associazione e dello stato di avanzamento della cooperazione.

L’UE è stata al fianco dell’Ucraina sin dall’inizio dell’aggressione russa e la nostra agenda bilaterale avanza più rapidamente che mai. È la prima volta che durante un Consiglio di associazione l’Ucraina è considerata come paese candidato all’adesione all’UE.

L’Alto rappresentante Josep Borrell e il Primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, presiederanno l’incontro, al quale parteciperà anche il Commissario per il Vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi. A margine del Consiglio di associazione, la Commissione europea firmerà quattro accordi settoriali per rafforzare ulteriormente la cooperazione UE-Ucraina.

Innanzitutto, oggi la Commissione europea e l’Ucraina hanno sottoscritto un nuovo programma di sostegno al bilancio, del valore di 500 milioni di €, che si iscrive nel quadro degli impegni annunciati dalla Presidente von der Leyen durante la campagna “Stand up for Ukraine” dello scorso aprile e la conferenza internazionale ad alto livello dei donatori svoltasi a maggio a Varsavia. Il finanziamento dell’UE contribuirà a garantire alloggi e istruzione agli sfollati interni e ai rimpatriati, nonché a sostenere il settore agricolo ucraino.

La Commissione ha concluso inoltre un accordo per integrare l’Ucraina nel programma Europa digitale. D’ora in poi le imprese, le organizzazioni e le amministrazioni pubbliche ucraine potranno accedere ai bandi del programma Europa digitale, che ha un budget complessivo di 7,5 miliardi di € per il periodo 2021-2027. In particolare, l’Ucraina potrà richiedere finanziamenti e sostegno per progetti in settori concernenti capacità chiave: supercalcolo, intelligenza artificiale, competenze digitali avanzate e la diffusione delle tecnologie digitali nell’economia e nella società, anche attraverso i poli dell’innovazione digitale. Come ulteriore dimostrazione di aiuto, l’Ucraina è stata esonerata dal contribuire al programma per l’anno corrente.

Infine, oggi la Commissione ha firmato due accordi che aprono la strada alla partecipazione dell’Ucraina ai programmi Dogana e Fiscalis dell’UE. Si tratta di un importante impulso alla cooperazione in ambito doganale e fiscale. La partecipazione dell’Ucraina al programma Dogana comprenderà anche la connessione alla rete doganale comune sicura (CCN/CSI), necessaria al paese per applicare il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS).

Questo collegamento sarà essenziale per l’Ucraina quando, il 1° ottobre, aderirà a due convenzioni sul transito (la convenzione UE-paesi di transito comune sul regime comune di transito e la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci). Si tratta di un importante passo avanti nella strategia di preadesione dell’Ucraina e sosterrà notevolmente il lavoro sui corridoi di solidarietà UE-Ucraina.

Una conferenza stampa congiunta con l’Alto rappresentante Borrell, il Primo ministro ucraino Denys Shmyhal e il Commissario Várhelyi sarà trasmessa in diretta su EbS alle 15.00.