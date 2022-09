Sabato 10 Settembre alle ore 20.30

Sabato 10 Settembre alle ore 20.30, presso l’Abbazia del Loreto di Mercogliano, al Chiostro Monumentale, si terrà lo spettacolo cine-teatrale scritto da Paola Apuzza e Maurizio Merolla. “RUGGITI DI LIBERTÀ, AMORE E MORTE A LU TIEMPO DE LI BRIGANTI“.

L’Abbazia del Loreto ospita la compagnia Teatro degli Eventi, diretta da Maurizio Merolla in una nuova originalissima rievocazione storica.

Si tratta di una pièce drammatica in costume, ispirata alla vicenda del brigante Antonio Manfra e della sua Brigantessa Mariannina della Bella, nel lontano 1865 in un susseguirsi di scene dal vivo, allestite in stile ” set cinematografico “, la trama si svilupperà sotto gli occhi del pubblico, reso cornice vivente della scena, senza palcoscenico e lontananza dagli attori.

Emozioni e sensazioni di vera immedesimazione catapulteranno nella storia gli spettatori, lasciando vibrare sulla schiena e negli occhi, immagini e fotogrammi di una avvincente pagina di storia del Sud.

La compagnia Teatro degli Eventi da oltre vent’anni è protagonista di esclusivi Eventi Teatrali di rievocazione storica e culturale in puro stile cinematografico, adoperando come location privilegiate gli stessi ambienti storici dove accadono realmente i fatti narrati nella drammatizzazione.

Un teatro di ricerca e sperimentazione sempre originale ed innovativo, con forte ricaduta culturale e turistica.

Vero promotore per la valorizzazione dei beni culturali e del territorio.