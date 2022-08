Con Peppino Di Capri e Dodi Battaglia

Uno spettacolo mozzafiato quello andato in scena ieri nel quartiere di Valle, grazie alla musica Groove di Enzo Avitabile ed i suoni tradizionali dei Bottari di Portico.

Una serata fantastica che ha fatto divertire e ballare tutti in una Piazza Carlo Festa stracolma di gente.

Nemmeno nei migliori auspici sarebbe stata immaginabile una risposta così positiva da parte della cittadinanza; una vera e propria marea umana quella presente al concerto del grande artista napoletano.

Insomma la serata appena trascorsa conferma, ancora una volta, il calore e l’affiatamento con cui il popolo irpino sta aderendo agli appuntamenti dell’Avellino Summer Fest!

E la nostra estate non è ancora finita…

Infatti altri due grandi eventi sono in programma nei primi giorni di settembre per allietare e rallegrare tutti coloro che vorranno partecipare e, soprattutto, illuminare e far splendere ancora la nostra amata città, vivacizzando anche le periferie.

Di fatti, il 5 settembre, ci sarà il tanto atteso concerto dell’intramontabile Peppino Di Capri, nella frazione di Bellizzi irpino. L’evento, previsto per le 21:00, vedrà l’amato artista italiano esibirsi in uno spettacolo imperdibile, arricchito dai suoi più celebri successi come “Champagne” e “Roberta”.

L’11 settembre, invece, toccherà ad un altro grandissimo cantautore della musica italiana: Dodi Battaglia.

Chitarrista e voce dei “Pooh”, l’artista bolognese chiuderà il cartellone dell’Avellino Summer Fest, in quello che si prospetta un concerto unico. L’appuntamento, in programma a Rione Mazzini, inizierà alle 21:00.

Date queste premesse, chi pensava che l’estate fosse già giunta al termine dovrà ricredersi, e accompagnarci in queste ultime serate dell’estate avellinese capaci di regalare gioia ed emozioni a tutti!

“Progetto cofinanziato dallo Stato Italiano e dalla Regione Campania, nell’ambito del POC Campania 2014-2020”.

Per consultare il programma completo dell'Avellino Summer Fest, organizzato dall'Assessore alle politiche giovanili, Patrimonio ed Eventi Stefano Luongo

