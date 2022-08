Denunciato il titolare di un’impresa edile

La sicurezza dei lavoratori costituisce uno dei compiti primari svolti dall’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata in un capillare controllo della legalità sui luoghi di lavoro.

A tal proposito, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e in stretta sinergia con i funzionari dei competenti Ispettorati Territoriali del Lavoro, hanno intensificato i controlli in ambito provinciale, effettuando dei servizi straordinari specificatamente dedicati alla verifica del settore edile.

Nella circostanza, l’accesso ispettivo ad un cantiere edile di Grottaminarda, effettuato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, ha portato alla denuncia del titolare di un’impresa edile e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: all’esito delle verifiche, sono state rilevate alcune violazioni alle norme del Decreto Legislativo 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, è stato appurato che il ponteggio non era a norma.

Oltre alla sospensione temporanea dei lavori e al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento dei due soggetti, sono state impartite prescrizioni con ammende per oltre 28mila Euro.

Tali controlli, finalizzati tra l’altro al contrasto del lavoro sommerso, proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia: la tutela dei diritti dei lavoratori e il corretto assetto dei rapporti di lavoro rappresentano un’esigenza imprescindibile.