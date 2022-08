Elezioni – Gianfranco Rotondi torna ad Avellino come candidato

Gianfranco Rotondi: “Ci sono sempre stato”

Questa mattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, Gianfranco Rotondi ha presentato la propria candidatura nel Collegio camerale avellinese, dopo 26 anni dall’ultima volta.

Nonostante gli anni di assenza nelle campagne elettorali in Irpinia, l’Onorevole Rotondi, durante la sua attività da parlamentare, ha sempre continuato a collaborare con le istituzioni del capoluogo: «Come cittadino sono sempre stato residente ad Avellino e nei ruoli che ho avuto da parlamentare e da ministro, ho sempre collaborato con le istituzioni che gli irpini hanno eletto, come possono testimoniare i sindaci e i rappresentanti istituzionali degli ultimi vent’anni» - ha esordito l’Onorevole – «Dal punto di vista dell’impegno non cambia nulla, perché ci sono sempre stato» - ha aggiunto Rotondi - «Per vent’anni non ho chiesto il fastidio di chiedere il voto, adesso mi toccherà farlo, ma lo farò con discrezione, perché sono un amico di tutti e perché per vent’anni non sono stato uomo di parte e quindi non torno per dividere» - ha dichiarato l’Onorevole.

L’intento del deputato rimane quello di lavorare a stretto contatto con coloro che hanno a cuore il bene delle comunità, indipendentemente dal partito di appartenenza: «L’amicizia è stato un valore che mi ha accompagnato fino a un’età che non è più verdissima e non sciupo questo patrimonio per una lotta, che non deve essere personale, ma un contributo al bene delle comunità» – ha concluso Rotondi.