Il 25 agosto 2022 alle ore 21,30

Luca Rossi è considerato tra i migliori interpreti e autori della musica folk campana. Percussionista specializzato nelle tecniche e negli stili dei tamburi a cornice appartenenti all’area del Mediterraneo, ha effettuato collaborazioni, partecipazioni e registrazioni con molti esponenti della scena musicale italiana e della musica etnica internazionale. Da anni porta la sua tammorra nei festival in giro per il mondo. Il suo tour “TAMMORRA SOLO” è stato già accolto con successo in numerosi paesi tra cui Francia, Germania, Armenia, Marocco, Senegal, Grecia, ospitato dagli istituti di cultura e le ambasciate Italiane presenti all’estero.

Attraverso un’inedita commistione sonora tra tammorra e pianoforte, lo spettacolo – che ha visto numerose repliche in tutt’Italia ed all’estero – parte dall’antica preghiera popolare in lingua napoletana per diventare riflessione sul nostro vivere quotidiano. Uno spettacolo intimo e incentrato sulla musica tradizionale della Campania, la tammurriata, le antiche preghiere, i racconti e le serenate interpretate da Luca Rossi e la sua inseparabile tammorra. Lo accompagna al pianoforte e alla fisarmonica Giovanni Parillo. La serata, presentata da Eliana Petrizzi, è stata organizzata dall’Associazione culturale CONTEMPORANEAMENTE di Montoro (AV), col Patrocinio del Comune di Montoro, nell’ambito della rassegna ‘E…STATE A MONTORO 2022’.

