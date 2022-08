Quattro giorni di cultura, arte e musica accompagnati da vini di qualità prodotti dagli allievi dell'istituto

Avellino –‘Culture Wine Notte in Vigna’ replica la manifestazione d’intrattenimento culturale ed enogastronomica per salutare l’estate. Un programma di vino, cultura, arte e gastronomia da mercoledì 24 a sabato 27 agosto, già protagonista nei vigneti della Scuola Enologica ‘F. De Sanctis’ di Avellino di via Tuoro Cappuccini, 44.

L’iniziativa, ideata e promossa dall’Istituto Agrario ‘F. De Sanctis’ di Avellino, ritorna con un palinsesto diversificato per continuare a promuovere la diffusione delle buone pratiche e della valorizzazione delle produzioni di qualità vitivinicola irpine nell’ambito di uno degli istituti scolastici di agraria più antichi d’Italia. Al centro della manifestazione, i vini di qualità del territorio irpino affiancati da una proposta artistico e culturale, strutturata sulle migliori energie e risorse locali messe in rete in unico e inedito contenitore d’intrattenimento.