Il bentornato del club irpino

“L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Delfino Pescara 1936, le prestazioni sportive del calciatore Julian Illanes Minucci. Nato a Cardoba (Argentina) il 10 marzo 1997 il difensore è cresciuto nelle giovanili dell’ Instituto AC Cordoba prima di essere acquistato dall’ ACF Fiorentina per la formazione primavera.

In Italia ha esordito tra i professionisti proprio con la maglia dell’Avellino, nella stagione 2019/2020. Con il club irpino è poi ritornato in prestito nella stagione successiva dopo una parentesi di 6 mesi con il Chievo Verona. Per lui in biancoverde già all’attivo 51 presenze.

La scorsa stagione ha indossato la maglia del Pescara collezionando, tra campionato, coppa e playoff 29 presenze.

In totale, per lui, tra i professionisti 81 presenze in Italia, tra campionato di serie C e Coppa Italia, e 21 presenze nella Primera B Nacional Argentina, nelle quali ha messo a segno 3 gol e fornito 3 assist ai propri compagni di squadra.

Bentornato ad Avellino Julian!”