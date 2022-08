Il Coordinatore Regione Campania del M.I.D Esposito era presente all'evento

“Grande successo al Corso Vittorio Emanuele ieri sera per la serata con Vinicio Capossela, promossa dal Comune di Avellino nella compagine dell’Avellino Summer Fest e che ha fatto registrare un bagno di folla di cittadini di tutte le età presenti e interessati all’evento, e allo stesso tempo sono state riscontrate le possibilità per le persone con disabilità di poter accedere e assistere al concerto in sicurezza e in maniera decorosa e inclusiva oltre che nel rispetto delle norme e predisposizioni necessarie a differenza di quanto accaduto nel corso del concerto dei The Kolors a San Tommaso, è questo che desideriamo affermare attraverso questa nota stampa a firma del Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito, anche lui presente ieri sera insieme a tanti amici e tra i concittadini presenti che come sempre gli hanno rivolto il saluto e attestati di stima, presente all’evento soprattutto tra persone come lui con disabilità che hanno potuto ascoltare nella propria città le note musicali di Vinicio, grande sensibilità e correttezza e compostezza a lasciare libero il percorso per le carrozzine nelle aree laterali al palco anche dai cittadini che hanno dimostrato di essere tutti una città sensibile e rispettosa di chi ha una difficoltà.

Encomiabile è stato il lavoro di squadra a tutela e sicurezza del cittadino svolto da Forze dell’Ordine, Protezione Civile Polizia Municipale e soprattutto della Misericordia a cui va il nostro e mio encomio e plauso presente con le sue unità garantendo sicurezza, legalità protezione e soprattutto il prestigioso e immancabile supporto sanitario indispensabile e obbligatorio in queste occasioni, ovviamente eccellente il lavoro svolto dal gruppo Steward, dislocato lungo le vie di accesso al luogo dell’evento e che ha dimostrato ancora una volta di essere riuscito come sempre a garantire con le sue unità un servizio all’altezza del proprio ruolo, all’altezza della propria professionalità, della serietà e competenza e del senso del dovere che il ruolo li aveva chiamati ad assumere e svolgere per l’occasione.

Infine come Coordinatore Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili, auspico di poter incontrare presto la giunta Festa e il delegato al ramo eventi per poter proporre e organizzare insieme un’iniziativa o evento di fine estate dove si possa ampiamente dimostrare a tutti che insieme se lo si vuole davvero la diversa abilità non ha limiti soprattutto se realmente si ha la voglia di costruire un mondo alla pari per tutti, tema che sicuramente rientrerà tra i temi che verranno discussi e affrontati all’interno di un contenitore di idee da rilanciare nel corso di un congresso che sicuramente sarà da noi promosso e organizzato, e proprio in tema congresso auspichiamo di poter trovare accoglienza e ospitalità senza oneri, essendo una struttura senza fini di lucro, da parte di qualche teatro o struttura dotata di sala per congressi concordando ovviamente data e orari”.