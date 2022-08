Le parole del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle

Pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle durante il sopralluogo a Monteforte ha incontrato il sindaco Giordano: “Non c’è pianificazione, ecco perché abbiamo votato contro alla legge urbanistica”

“Questa mattina sono stato a Monteforte Irpino per toccare con mano i danni provocati dal maltempo della giornata di ieri. Un territorio fragile richiede una pianificazione certa e “buona”. Ho incontrato il Sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano, confrontandomi sulle misure da prendere per affrontare l’emergenza. I primi interventi di somma urgenza non bastano. I progetti di risanamento in itinere richiedono tempo. La cementificazione degli anni passati ha causato i guasti attuali. Il territorio necessita di un vasto piano di risanamento idrogeologico”. A denunciarlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, che questa mattina si è recato per un sopralluogo proprio sul territorio di Monteforte Irpino dove il maltempo ha provocato forti ripercussioni sull’intero territorio.

“La nostra battaglia in Consiglio regionale sul disegno di legge sull’urbanistica di una settimana fa, a cui è andato solo il nostro voto contrario, va in questa direzione. Basta con deroghe e proroghe. L’assenza di una legge urbanistica regionale e i piani di fabbricazione vigenti (risalenti a quanta anni fa) stanno portando alla morte del tessuto urbanistico soprattutto nelle aree interne. I piccoli comuni, dal Cilento al Sannio all’Irpinia e i centri storici in genere, esigono un piano di rigenerazione urbana che risani e metta in sicurezza. La Campania non ha bisogno di nuovo edificato. Così forse si batte anche lo spopolamento”- conclude Ciampi -.