Nella mattinata di oggi 10 agosto 2022 il Direttore Generale dell’Asl di Avellino, dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha incontrato il personale aziendale: i Direttori delle strutture Centrali, dei Distretti Sanitari, dei Dipartimenti, dei Presidi Ospedalieri di Sant’Angelo dei Lombardi e di Ariano Irpino per un saluto. È stata l’occasione per un proficuo confronto sul lavoro che dovrà essere portato avanti nel prossimo triennio, con l’obiettivo di affrontare le criticità e potenziare l’assistenza al cittadino, con particolare attenzione alla medicina territoriale, alle attività distrettuali, alla telemedicina e all’assistenza domiciliare, in accordo con i Presidi Ospedalieri.

Il Direttore Generale si è voluto confrontare in maniera costruttiva con tutti i presenti, sottolineando la volontà di lavorare in squadra con un approccio concreto alla risoluzione delle problematiche, a partire dalla carenza di personale, per la quale è stata prospettata la necessità di soluzioni a breve termine, con il reclutamento di medici in quiescenza, e a medio lungo termine, tramite procedure concorsuali per l’assunzione di n. 512 unità, come da Piano di Fabbisogno.

Ferrante ha posto, inoltre, l’attenzione sulla necessità di creare sinergie con i Medici di Medicina Generale e gli Specialisti Ambulatoriali, l’assistenza domiciliare e la medicina territoriale, creando una rete in grado di intercettare il paziente in modo da evitare accessi impropri in Pronto Soccorso, alleggerendo così la pressione sugli ospedali. Tra i primi provvedimenti adottati l’individuazione di ulteriori due sedi operative del management presso i il P.O. di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi, oltre a quella di Avellino, per garantire la valorizzazione e il potenziamento del rapporto di continua collaborazione tra la Direzione Strategica e le articolazioni territoriali. Tra gli obiettivi, oltre all’implementazione dei Presidi Ospedalieri dell’Asl, le sfide del PNRR con la realizzazione di Ospedali di Comunità, Case di Comunità e COT. Grande partecipazione da parte di tutti i riferimenti dell’Unità Operative che hanno voluto omaggiare il Direttore Generale, Direttore Sanitario, dott.ssa Maria Concetta Conte, e il Direttore Amministrativo, dott.ssa Laura Coppola, con un pensiero di benvenuto e un augurio per l’inizio del nuovo mandato.