Presto ad Avellino una nuova scuola di formazione dei Vigili del Fuoco

Sibilia: “Il terzo polo formativo nascerà in Irpinia”

Questo pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, il Sottosegretario Sibilia ha annunciato che nascerà ad Avellino un’importante scuola di formazione dei Vigili del Fuoco: - «Quello che succederà nei prossimi mesi per questa città è che il Ministero dell’Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, hanno individuato la provincia di Avellino come sede del terzo polo formativo nazionale dei Vigili del Fuoco» – ha dichiarato il Sottosegretario.

«Questo è un traguardo importante perché insieme alla scuola di formazione di Padova, che dovrà nascere e quella dell’Aquila, il terzo polo formativo nascerà in Irpinia, più precisamente nella città di Avellino» – ha sottolineato Sibilia.

La nuova scuola di formazione verrà costruita nelle vicinanze del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e nelle prossime settimane avverrà già l’acquisto del terreno. Inoltre, il coinvolgimento della nostra provincia in questo progetto rappresenta un’importante opportunità da non sottovalutare per il nostro territorio: «Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco acquisterà il terreno nelle prossime settimane» – ha annunciato il Sottosegretario – «Sorgerà in un’area di 40 mila mq², a ridosso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, e quindi secondo me può essere effettivamente un’occasione di rilancio molto importante per il nostro territorio» – ha concluso Sibilia.