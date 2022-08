Negozi aperti e spettacoli

Tutto pronto per la Notte Bianca del Commercio che si svolgerà questa sera ad Avellino. A partire dalle 20.00 e fino alle 01.00 gli esercizi commerciali resteranno aperti proponendo sconti ed offerte speciali all’utenza.

A seguito della massiccia adesione, è stato necessario ampliare l’area interessata dalla manifestazione per cui il perimetro definitivo comprende: centro storico, corso Vittorio Emanuele, corso Europa, viale Italia, via Mancini, via De Concilii, via Tagliamento e piazzale Marsico.

Per tutta la durata della manifestazione si terranno concerti, dj set e spettacoli di arte di strada, sia fissi che itineranti.

Per agevolare l’accesso alle aree interessate, che per l’occasione diventeranno isole pedonali, saranno a disposizione dei cittadini i parcheggi di piazza Kennedy, di via Vasto, il parcheggio privato dell’ex cinema Eliseo e quello dell’asilo Patria e Lavoro.

“È una iniziativa nella quale crediamo fermamente -dichiarala vicesindaco e assessore al Commercio, Laura Nargi- e la grande adesione da parte dei commercianti ci dice che è stata molto apprezzata. Chiaramente, si tratta solo di un primo esperimento che ci proponiamo di ripetere nei prossimi anni istituzionalizzandolo”.

Soddisfatta Nargi anche per la qualità degli eventi proposti: “Al di là dell’aspetto squisitamente commerciale -spiega- siamo felici di poter offrire ai cittadini, nell’ambito della programmazione del Ferragosto Avellinese, una serata piacevole tra concerti e arte di strada di qualità nella splendida cornice cittadina abbracciata dalle luminarie”.