“A.T. Allarme Terra”: il nuovo libro di Carlo Crescitelli

L’autore: “Non dobbiamo dare nulla per scontato”

Oggi, presso la Mondadori Bookstore di Avellino, si è tenuta la presentazione del libro “A.T. Allarme Terra -SOS un pianeta al collasso” di Carlo Crescitelli: «È un libro che parla di mutamento climatico in modo umoristico perché il mio stile di narrazione consiste nell’affrontare argomenti seri in maniera leggera e apparentemente svagata» – ha affermato l’autore avellinese Carlo Crescitelli – «Sul mutamento climatico ci stiamo adesso chiarendo le idee: siamo passati da molti allarmismi a delle sottovalutazioni e, solo adesso, stiamo cominciando a capire che questo è la conseguenza quando, in realtà, la causa è una serie di errori fatti e un ordine internazionale che non cura la qualità della vita ma logiche puramente economiche» – ha dichiarato l’autore.

«Vari sono i popoli e le vaste zone della terra a trovarsi in una situazione difficile rispetto alle loro culture, identità, singole economie. Abbiamo invece una visione forse un po’ antropocentrica ed eurocentrica del problema» – ha continuato Crescitelli.

Nella storia raccontata nel libro, tutto si dimostra essere il contrario di tutto, ogni scenario è plausibile ed è bene essere preparati a qualunque evenienza: «Il mio libro inizia dallo scenario in cui, nel 2029, la situazione climatica è altamente degenerata in un modo opposto a quello che ci saremmo aspettati» – ha continuato Crescitelli – «Le specie animali come le api, gli orsi, di cui ci saremmo aspettati l’estinzione si sono moltiplicate, tanto da diventare pericolose e tutti gli interventi attuati per contrastare il mutamento climatico hanno procurato conseguenze che non ci saremmo mai immaginati» – ha affermato l’autore.

In questo contesto del tutto imprevedibile c’è un gruppo di cinque giovani donne con dei superpoteri, che si si battono per la salvezza del pianeta in modo militare: «Mi piaceva dare un messaggio di speranza, di un intervento femminile che simbolicamente è il senso della Vita, della Terra. Infatti, tutte e cinque hanno dei nomi che si rifanno alle antiche divinità della Terra. A parte questo, io spero che vi sorprenderà piacevolmente, perché le cose non sono mai come sembrano e forse ci stimola anche così, pensare che non dobbiamo dare nulla per scontato» – ha concluso Crescitelli.