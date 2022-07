Tra le ore 10.00 e le ore 14.00

Dal prossimo 3 agosto e fino al 2 settembre 2022, nei giorni dal lunedì al venerdì e nella fascia oraria compresa tra le ore 10.00 e le ore 14.00, il transito all’interno della galleria Montepergola, lungo il raccordo autostradale Avellino – Salerno sarà consentito in un unico senso di marcia e solo in direzione Salerno a tutti i veicoli, e comunque nel rispetto delle limitazioni di velocità previste all’interno della stessa, mentre resterà interdetto il transito in direzione Avellino per tutti i veicoli nella stessa fascia oraria.

E’ questo il nuovo dispositivo di viabilità illustrato dall’Anas, nel corso della riunione del Tavolo Prefettizio riunitosi alla presenza dei rappresentanti della Regione Campania, Polizia Stradale, Carabinieri, Provincia, Confindustria, Confcommercio, e le associazioni degli autotrasportatori, Anicav e Fai.

Il piano, già oggetto di valutazione in precedenti riunioni, anche per i profili di sicurezza stradale, è stato avviato sperimentalmente, sulla base di una specifica analisi dei flussi veicolari. Nella predetta fascia oraria, i mezzi superiori o uguali a 6,5 tonnellate provenienti da Salerno e diretti ad Avellino dovranno percorrere la A16 “Napoli-Canosa” e la A30 “Caserta-Salerno”, mentre gli altri veicoli dovranno utilizzare sia la SP 5, tratto Solofra-Serino, sia la SR (ex SS) 88, tratto Montoro – Bellizzi di Avellino.

Nelle altre fasce orarie permangono tutte le limitazioni ed i divieti già previsti dalle apposite ordinanze dell’Anas e della Provincia. La Prefettura continuerà a monitorare la problematica relativa alla viabilità lungo il raccordo autostradale al fine di contemperare la primaria esigenza della sicurezza stradale con le istanze provenienti dal mondo produttivo.