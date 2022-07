Dalle ore 22:00 del 28 Luglio fino alle 6:00 del 29 Luglio

Alto Calore comunica che:

“Causa forti consumi dovuti alle alte temperature che si stanno riscontrando in questo periodo, e per far fronte alle difficoltà di approvvigionamento alle utenze servite nelle ore diurne, questa Società provvederà ad effettuare parziali chiusure notturne ai serbatoi. Pertanto, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 22.00 del 28/07/2022 fino alle ore 06.00 del 29/07/2022″.

