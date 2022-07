Il 29 Luglio il territorio si trasformerà in fonte di benessere

Un Borgosalus sempre più al centro dell’intera Montoro sarà venerdì 29 luglio. A differenza dei giorni precedenti, gran parte delle iniziative si terranno all’esterno del Villaggio della Salute (Complesso Monumentale del Corpo di Cristo, Montoro – AV).

Il pomeriggio vedrà il nuovo appuntamento dell’iniziativa Bambini per strada, dalle 16.30 alle 19.30, presso Piazza Michele Pironti alla frazione Piano di Montoro. Dopo la tappa presso il Villaggio, i più piccolo avranno una nuova occasione per divertirsi al meglio in maniera spensierata, provando a recuperare, almeno, i momenti persi di svago durante l’emergenza sanitaria.

La frazione Piano sarà protagonista di un’iniziativa calcistica dall’alta valenza simbolica, il 1° memorial Giuseppe Della Rocca, in memoria del caro ragioniere, da tutti ricordato come Pinuccio. Il torneo si svolgerà presso lo stadio comunale Sandro Pertini e vedrà la partecipazione di quattro squadre locali: ASD Real Banzano, ASD Etoile Montoro, ASD Nova Spes, USD Città di Montoro. In omaggio a questa figura, le quattro squadre si daranno battaglia fino all’ultimo minuto sia venerdì che nella giornata conclusiva, prevista per domenica 31 luglio.

Nonostante questa serie di eventi al di fuori del Villaggio, all’interno continueranno le consulenze specialistiche. Alle ore 18 i pazienti potranno usufruire, a titolo gratuito, di una consulenza in allergologia respiratoria, a cura del dr. Salvatore De Girolamo. Con tale iniziativa, il festival vuole favorire una maggiore prevenzione immediata nei confronti di queste malattie infiammatorie delle vie aeree, scatenate dalla inalazione di sostanze che giungono a contatto delle vie aeree, che presentano un’incidenza in continua crescita. Come per la giornata di venerdì, anche per le altre consulenze specialistiche è previsto l’accesso a titolo gratuito, previa prenotazione al numero 380/7716106.