In possesso di pistola e sostanze stupefacenti

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno denunciato un ventenne di Manocalzati per porto ingiustificato di arma e possesso di sostanza stupefacente. La pattuglia era impegnata in un normale servizio serale per il controllo della città del Sabato, quando ha intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito.

All’esito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, uno “spinello” confezionato con analoga sostanza stupefacente nonché una pistola a salve, priva di “tappo rosso”, con tre cartucce. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il ventenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.