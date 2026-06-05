Bourelly avvia il servizio di presidio di primo soccorso al Porto di Marina Grande

Anche per la stagione estiva 2026, la Bourelly Group garantisce la gestione del presidio fisso di pronto intervento sanitario presso il porto di Marina Grande. La presenza dell’azienda sul territorio isolano attesta l’alto livello di operatività, l’efficienza e la professionalità costantemente dimostrate dal proprio personale sanitario e di soccorso.

L’operazione “Estate Sicura”, finalizzata a potenziare il livello di tutela della salute pubblica durante i mesi a maggiore affluenza turistica, ha preso ufficialmente il via il 1° giugno 2026 e garantirà la copertura continuativa delle attività fino al 02/11/2026.

Il servizio di pronta assistenza è stato strutturato per rispondere con massima tempestività alle esigenze di residenti, turisti, operatori portuali, lavoratori e qualsiasi utente che transita giornalmente nel sedime del porto commerciale e prevede:

Mezzi e Personale: Presenza costante di un’ambulanza dotata di autista soccorritore e infermiere professionale;

Collocazione Strategica: Il presidio è posizionato all’interno del Porto Turistico di Marina Grande, punto nevralgico degli sbarchi e degli intensi flussi turistici dell’isola.

Il servizio si configura come integrativo e non sostitutivo rispetto alla rete ordinaria del soccorso e delle emergenze, assicurata sul territorio dall’Asl Napoli 1 Centro attraverso il presidio dell’Ospedale “G. Capilupi” e il servizio 118.

“L’esperienza maturata negli anni precedenti conferma il valore e l’efficacia di questa iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale” – dichiara il Sindaco della Città di Capri, Paolo Falco. “Il servizio ha dimostrato in più occasioni la propria utilità nella tutela della salute pubblica. Anche per questa stagione turistica, caratterizzata da una forte presenza di visitatori, la scelta di mantenere un presidio di primo intervento medico nell’area strategica del porto, affidandone la gestione alla Bourelly Group, rappresenta un importante punto di riferimento sia per i cittadini sia per gli ospiti dell’isola”.

Guido Bourelly, Amministratore di Bourelly Group, ha sottolineato: “Siamo fieri di questo servizio sull’isola di Capri, territorio con dei carichi antropici elevatissimi in tale periodo dell’anno. Il servizio, oltre che avere elevati standard qualitativi in ambito sanitario, ha una forte componente in chiave digitale ed innovativa: utilizziamo strumenti digitali per i report di intervento e il registro elettronico, fondamentale per tracciare le attività ai fini statistici. La nostra sinergia con le istituzioni pubbliche è solida e mira a offrire la massima sicurezza a cittadini, turisti, attività commerciali e qualsiasi utente presente nel sedime del porto commerciale di Marina Grande”.

Il piano di espansione nazionale: Il servizio di primo soccorso sull’isola azzurra si inserisce in una più ampia fase di sviluppo strategico e radicamento territoriale di Bourelly Group a livello nazionale. L’azienda ha infatti recentemente ampliato il proprio portafoglio di servizi e presidi sul territorio italiano attraverso importanti novità, tra cui la recente attivazione del presidio sanitario specialistico presso l’Autorità Portuale di Gioia Tauro, consolidando il ruolo dell’azienda nella sicurezza dei grandi poli logistici del Paese.