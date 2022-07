Luongo: “Vogliamo ridare entusiasmo alla cittadinanza”

Oggi, presso la Sala stampa del Comune di Avellino, ha avuto luogo la conferenza di presentazione del cartellone ricco di appuntamenti di “Avellino Summer Fest”, che darà modo a tutti i cittadini del capoluogo e dintorni di riscoprire la città nel periodo estivo, iniziando con l’alzata del Pannetto e l’istallazione delle luminarie.

La rassegna estiva è fortemente voluta dall’amministrazione comunale: «Puntiamo alla partecipazione della città, iniziamo oggi e terminiamo a settembre, vogliamo ridare entusiasmo alla cittadinanza» – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili e Patrimonio, Stefano Luongo – «Oggi presentiamo il programma, articolato da grandi eventi, spettacoli e weekend in centro. Ci saranno i The Kolors, ci sarà Orietta Berti, Vinicio Capossela, Lo Stato Sociale, Peppino Di Capri, Enzo Avitabile e i Bottari. Un altro nome di spessore è quello dei 99Posse; ricorderemo De André, Lucio Dalla, Battiato e Pino Daniele» – ha aggiunto Luongo.

Protagonisti delle notti avellinesi non saranno solo gli eventi di carattere musicale ma ampio spazio verrà dato anche al teatro, al cinema all’aperto, agli spettacoli per bambini, con la costante presenza di artisti di strada, e alle mostre a villa Amendola e alla Casina del Principe. Da tener presente anche la futura presentazione della notte bianca prevista il 5 agosto e i tradizionali fuochi il 15 agosto a mezzanotte.

Il programma prevede anche due festival: «Come amministrazione puntiamo alla loro istituzionalizzazione affinché diventino strutturali» – ha aggiunto l’Assessore – «”Le sei notti di Venere” è basato sulla tradizione e sulla musica folkloristica e si terrà dal 20 al 25 agosto, lungo Corso Vittorio Emanuele; “Generazione Andromeda” si svolgerà invece dall’8 all’11 settembre alla Smile Arena, per coinvolgere le nuove generazioni, con la partecipazione di artisti di fama nazionale» – ha concluso Luongo.

Entusiasta degli eventi anche il sindaco Gianluca Festa, presente alla conferenza: «La città si riaccende, portiamo cultura, tradizione, divertimento, musica; è una città che torna a vivere. Per noi non c’è differenza tra centro e periferia, siamo una comunità, quindi abbiamo voluto organizzare un evento in ogni quartiere della città. Questo è l’anno della riscossa, della ripresa che parte dall’estate» – ha aggiunto il Primo cittadino.

«Abbiamo fatto un lavoro certosino anche con riferimento agli eventi. Abbiamo voluto individuare location, arricchire le luminarie. Abbiamo affrontato tanti ostacoli ma conosciamo il grande lavoro che abbiamo dovuto svolgere. Adesso ripartiamo dopo la pandemia. Posso solo ringraziare la mia squadra, siamo pronti fare il meglio per la città che tornerà ad essere un riferimento e i cittadini saranno orgogliosi della propria realtà» – ha concluso Festa.

Clicca qui per il programma completo