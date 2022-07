Indagini in corso

Questa mattina, su segnalazione al 112, i Carabinieri della Stazione di Montoro sono intervenuti in quella Via Sferracavallo, dove, riverso a terra, è stato rinvenuto cadavere un 35enne del luogo.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata traslata all’ospedale “Moscati” di Avellino.

Accertamenti in corso.