Oggi la Commissione ha annunciato i finalisti dei premi europei per la città verde. I premi “Capitale verde europea” e “Foglia verde europea” sono un riconoscimento per i notevoli sforzi compiuti dalle città per migliorare il loro ambiente di vita e per il loro impegno a stimolare ulteriori attività di trasformazione. I finalisti del premio “Capitale verde europea” 2024 sono Cagliari (Italia) e Valencia (Spagna). Il premio “Capitale verde” riconosce e premia gli sforzi compiuti a livello locale per migliorare l’ambiente e, di conseguenza, l’economia e la qualità della vita nelle città con più oltre 100 000 abitanti.

Il premio viene assegnato ogni anno a una città all’avanguardia nel promuovere soluzioni ecologiche per la vita urbana. Inoltre, tre città sono state preselezionate come finaliste per il premio Foglia verde europea 2024, che riconosce gli sforzi sostenibili delle piccole città (da 20 000 a 99 999 abitanti): Elsinore (Danimarca), Velenje (Slovenia) e Bistrița (Romania). Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l’Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: “Le città sono il fulcro della nostra lotta contro le crisi del clima, dell’inquinamento e della biodiversità. Si tratta di affrontare l’inquinamento atmosferico, promuovere la mobilità pulita, ridurre il consumo energetico negli edifici, rendere più ecologici gli spazi urbani e guardare in modo completamente diverso alla gestione dei rifiuti.

Le finaliste annunciate oggi sono state scelte sulla base di 12 indicatori ambientali per la “Capitale verde” e su sei temi ambientali per i premi “Foglia verde“.” In ottobre presenteranno alla giuria di esperti presieduta dalla Commissione la loro strategia di comunicazione e il piano d’azione mediante il quale intendono attuare la loro strategia e coinvolgere cittadini e portatori d’interesse nella realizzazione delle loro ambizioni verdi. I vincitori saranno annunciati il 27 ottobre 2022 in occasione della cerimonia di premiazione nella Capitale verde uscente, Grenoble. Maggiori informazioni sono disponibili sui siti “Capitale verde europea” e “Foglia verde europea“.