La video - conferenza sarà tenuta dalla dottoressa Carla Reale

L’illustrazione di modelli in vivo ed in vitro, realizzati per comprendere i meccanismi molecolari alla base dello sviluppo di patologie tiroidee, sarà alla base del prossimo seminario di Biogem. La video-conferenza, in programma giovedì 21 luglio, al link https://meet.goto.com/808063461, sarà tenuta dalla dottoressa Carla Reale, da anni attiva a Biogem e forte di importanti esperienze presso il Max Planck Institute di Dresda, e presso l’Istituto Curie di Parigi.

“Fattori genetici e ambientali – anticipa la dottoressa Reale – concorrono allo sviluppo di numerose patologie, come le malattie della tiroide. L’incidenza di queste patologie è in crescita in tutto il mondo e studi sull’ipotiroidismo congenito hanno evidenziato come gli inquinanti ambientali, definiti THyroid Disrupting Chemicals (THDC), sono in grado di compromettere la funzionalità tiroidea, agendo a diversi livelli nell’uomo e nei modelli animali’”.

“Il seminario – chiarisce infine Carla Reale – si pone l’obiettivo di accendere i riflettori su un tema molto caldo, che riguarda una specifica area della Campania, la cosiddetta ‘terra dei fuochi’, e sugli effetti della diossina sull’incidenza della patologie legate alla tiroide’”.