Salito a 70,2 miliardi di € nel 2021

Nel 2021 l’UE e i suoi 27 Stati membri hanno continuato ad aumentare l’aiuto pubblico allo sviluppo destinato ai paesi partner di tutto il mondo, portandolo a 70,2 miliardi di €. Lo conferma la relazione annuale al Consiglio europeo sugli obiettivi in materia di aiuti allo sviluppo dell’UE, approvata oggi dal Consiglio. Si tratta di un aumento dello 4,3 % in termini nominali e dell’equivalente dello 0,49 % del reddito nazionale lordo (RNL) collettivo, secondo i dati preliminari pubblicati dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC). L’UE e i suoi Stati membri, che collaborano in seno a Team Europa, confermano dunque la loro posizione di primo donatore mondiale, fornendo il 43% dell’intero aiuto pubblico allo sviluppo nel mondo.

La Commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: “Nel 2021 Team Europa ha nuovamente aumentato l’assistenza allo sviluppo in un momento cruciale in cui i nostri paesi partner devono far fronte non solo a sfide globali a lungo termine, ma anche alle conseguenze immediate della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Nonostante le circostanze difficili, manteniamo il nostro impegno a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Per conseguire i nostri obiettivi dobbiamo utilizzare le nostre risorse in modo più strategico ed efficace. La nostra strategia Global Gateway, attuata attraverso l’approccio Team Europa, è la via da seguire per fare sì che l’aiuto pubblico allo sviluppo non rappresenti solo una fonte significativa di finanziamento per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma anche uno strumento efficace per stimolare gli investimenti privati al fine di raggiungere il livello necessario di finanziamento per lo sviluppo.”

Gli Stati dell’UE sono determinati a rispettare l’impegno collettivo di fornire almeno lo 0,7 % dell’RNL collettivo come aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030. Per saperne di più sono disponibili il comunicato stampa e le “domande e risposte”.