Seduti su una balla di fieno circondati da ciliegi e ulivi

Giunge alla seconda serata la rassegna di cinema documentario FRAMMENTI DOC. Cinema Sotto Le Stelle, nella suggestiva cornice dell’Associazione Terra Terra (C/da Pagliarone 8 – Avellino) dove si potrà godere di pellicole d’autore seduti su una balla di fieno circondati da ciliegi e ulivi mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino.

L’appuntamento è per venerdì 15 luglio, ore 20.30 con la proiezione di L’Armée Rouge con la presenza del regista Luca Ciriello. Il documentario, girato nella periferia est di Napoli, racconta la storia dell’ Armée Rouge, una banda di ragazzi della Costa d’Avorio che supporta e aiuta Idriss Koné, in arte Birco Clinton, nel perseguire il suo scopo: diventare il re del coupé décalé in Europa, genere musicale nato dalla diaspora della Costa d’Avorio. Il protagonista del documentario, mosso da ardore e rivalsa, lancia la sua scalata alla scena musicale ivoriana alla guida della sua armata rossa, con l’obiettivo di organizzare una grandiosa festa di Natale.

Il regista Luca Ciriello assisterà alla proiezione e racconterà come ha conosciuto questa armata e come è entrato in contatto con loro.

La rassegna continuerà poi venerdì 22 luglio, ore 20.30 con il documentario Man Kind Man, che sarà proiettato alla presenza del regista Iacopo Patierno. Il film tratta della tematica dell’inquinamento del mare. E’ un racconto poetico e allo stesso tempo un cazzotto nello stomaco che ci mette davanti a delle dure realtà da digerire. A raccontarlo tre esseri umani e una tartaruga, accomunati dallo stesso destino, feriti e risorti grazie al mare.

Ultimo appuntamento venerdì 29 luglio con tre documentari brevi: DentrOrsa di Chiara Rigione, Madrefiglio di Luca Lanzano e Malgrado Tutto di Alessandro Focareta, proiettati alla presenza degli autori. DentrOrsa è il racconto del birrificio Vecchia Orsa, progetto della cooperativa sociale Arca di Noè di Bologna che dal 2007 coinvolge nello staff persone con diverse disabilità psichiche. Madrefiglio è l’intreccio di due storie: Sandra e Giosuè, Nely e Christian. Paesi, culture e vissuti diversi accomunati dalla visceralità del legame che c’è tra madri e figli. Vissuti legati da precarietà e grandi assenze: quelle paterne. L’ultimo cortometraggio è Malgrado Tutto, una messa a fuoco digitale di una videocamera che si trasforma nell’occasione per riflettere sul potere del dispositivo e nella capacità delle immagini di rivelare situazioni inaspettate.

Per partecipare è obbligatorio prenotare ai seguenti numeri: Carmela 3497823920 / Luigi 3286815230 oppure tramite un messaggio facebook alla pagina Frammenti doc o a quella dell’associazione ospitante: Terra Terra Avellino.

Ingresso con contributo comprendente aperitivo di benvenuto.

Gli incontri si terranno presso la sede dell’associazione Terra Terra sita in C/da Pagliarone 8 – Avellino.