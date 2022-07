Morassi: “È stato un grande onore essere contattato dalla direzione artistica di Sanremo Rock”

Oggi, presso la sala Grasso di Palazzo Caracciolo, ha avuto luogo la conferenza stampa in merito al concorso musicale Sanremo Rock, che si terrà al Club Tilt di Avellino tra il 23 e il 24 luglio 2022.

Giunto alla sua 35esima edizione, il Festival Sanremo Rock arriva nel capoluogo irpino per la finale regionale, in cui si sfideranno 40 band per accedere alle finali nazionali: «Dopo due anni, che ho preso in gestione il Club Tilt di Avellino, è stato un grande onore essere contattato dalla direzione artistica di Sanremo Rock, che quest’anno è alla sua 35esima edizione e ha scelto come unica tappa regionale il Club Tilt di Avellino» – ha dichiarato Claudio Morassi, direttore artistico del Club – «Oltre che una soddisfazione personale, credo che sia una soddisfazione anche per la città di Avellino, ospitare un evento di caratura nazionale».

A decretare i vincitori sarà una giuria tecnica, composta da musicisti, giornalisti e da critici musicali: «Il presidente della giuria sarò io, in qualità di direttore artistico» – ha esordito Morassi – «Poi avremo in giuria un insegnante violinista del Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, avremo dei giornalisti, ci sarà Marina De Santo, che è un’amante del Rock e Michele Andreotti, scrittore ed esperto di Rock».

Questa è dunque un’occasione importantissima per la nostra città, non solo da un punto di vista artistico, ma anche economico: «Avellino è una città che merita, una città piena di giovani. Se creiamo degli eventi ad Avellino, tra le altre cose, gira anche l’economia» – ha concluso il direttore artistico.