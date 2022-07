Ciarcia: “Siamo contenti di aver concluso questa fase importantissima”

Oggi, presso il salone della sede di Corso Europa, ha avuto luogo la conferenza stampa dell’Alto Calore, riguardante l’impianto di Depurazione Comprensoriale di Manocalzati.

«È una giornata importantissima per noi, in cui mostriamo che l’impegno e il lavoro vengono premiati – ha esordito Michele Ciarcia, amministratore Unico di Alto Calore – «Il depuratore di Manocalzati è un’opera importante, strategica; è un’opera di rilievo, di spessore» – ha continuato Ciarcia – «C’è stato bisogno del lavoro di buoni ingegneri, che abbiamo all’interno dell’Alto Calore e dell’aiuto del Professore Simonelli, che ci ha seguito dal punto di vista tecnico. Siamo contenti di aver concluso questa fase importantissima e adesso c’è la gara d’appalto».

Il Depuratore, già potenziato nel 2003, è stato ulteriormente rafforzato per garantire una maggiore sicurezza dell’impianto: «Metterà in sicurezza tutti i reflui che poi verranno messi in questo depuratore. È una fase che bisognava completare da tempo, infatti il finanziamento è del 2017 ed era già in programma da diverso tempo» – ha affermato l’amministratore.

Invece, per quanto riguarda la lotta agli sprechi e agli allacci abusivi alla rete idrica, Ciarcia ha dichiarato: «L’impegno è altissimo. Stiamo controllando alcuni comuni. Mi dispiace che capitino delle situazioni incresciose, che necessitano anche dell’intervento delle Forze dell’Ordine».

Altro tema discusso è stata l’emergenza climatica. Nonostante il caldo che si sta protraendo in questi giorni, le risorse idriche del nostro territorio non sono ancora a rischio: «La situazione non è né peggiorata e né migliorata, stiamo reggendo» – ha rassicurato Ciarcia - «C’è stata una prima fase, tra fine maggio e inizio giugno, in cui i primi caldi hanno portato ad un aumento dell’uso dell’acqua per riempire piscine ed irrigare gli orti. La situazione adesso è stabile, non ci sono criticità notevoli» – ha concluso l’amministratore.