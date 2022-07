La vicenda è accaduta nel cuore della notte

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore tre di questa notte, sono intervenuti a Sirignano in via Fausto Coppi, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente mettendo in sicurezza l’area.