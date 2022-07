"Le nostre relazioni hanno assunto una nuova dimensione"

Ieri la Commissione ha tenuto a Bruxelles il secondo dialogo ad alto livello sull’energia con la Repubblica di Moldova, copresieduto dal commissario per l’Energia Kadri Simson, dal vice primo ministro moldovo Andrei Spînu e dal ministro della Protezione sociale e del lavoro Marcel Spatari. La riunione ha potuto contare sulla sperimentata cooperazione e sul solido partenariato in materia di energia, ulteriormente rafforzato negli ultimi mesi a fronte dell’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Durante le discussioni è stata decisa la direzione e il ritmo da imprimere agli ulteriori lavori in materia di sicurezza e connettività energetica, alle riforme del mercato dell’energia nonché all’assistenza tecnica e finanziaria volta ad attenuare l’impatto degli elevati prezzi dell’energia sui consumatori vulnerabili. Con l’ausilio di un progetto di prestito del valore di 300 milioni di € fornito dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, la Moldova sarà in grado di acquistare gas per fini di emergenza e stoccaggio prima del prossimo inverno. In cima all’ordine del giorno dell’incontro anche le questioni più generali della transizione verso un’energia pulita e giusta.

Kadri Simson, Commissaria per l’Energia, ha dichiarato: “A seguito della recente decisione dei leader dell’UE di concedere alla Repubblica moldova, insieme all’Ucraina, lo status di paese candidato all’adesione all’UE, le nostre relazioni hanno assunto una nuova dimensione. Lavoriamo già a stretto contatto sulle questioni energetiche, ma rafforzeremo ulteriormente il nostro partenariato e prepareremo il sistema energetico moldovo al suo futuro europeo”.