Dati Eurostat sui risultati per il 2020 e il 2021

La Commissione europea ha pubblicato oggi il criterio aggiornato di assegnazione delle sovvenzioni tra gli Stati membri nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in linea con i requisiti del regolamento RRF. L’aggiornamento tiene conto della differenza tra la crescita del PIL reale stimata nelle previsioni economiche d’autunno 2020, che al momento dell’adozione del regolamento erano le previsioni economiche più recenti disponibili, e l’aggiornamento basato sui dati effettivi forniti da Eurostat. L’aggiornamento comporterà alcune modifiche riguardo alle sovvenzioni del dispositivo per la ripresa e la resilienza disponibili per gli Stati membri. Per entrare in vigore, le modifiche nell’assegnazione delle sovvenzioni dovranno trovare riscontro in una decisione di esecuzione del Consiglio aggiornata per gli Stati membri interessati. Ulteriori informazioni sono disponibili online.