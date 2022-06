Il primo incontro tecnico si è svolto stamattina 30 giugno

Al sopralluogo hanno partecipato l’Amministratore Unico di Air, Anthony Acconcia, i responsabili dell’ufficio tecnico di Air Spa – società che si occupa della realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all’esercizio del Trasporto di persone -, il Rup ingegnere Sergio Casarella, il direttore dei lavori ingegnere Giuseppe Sabini e il responsabile della CoGePa, ingegnere Aldo Supino.

Nel corso del sopralluogo – a cui ne seguiranno altri nei prossimi giorni – è stato definito un cronoprogramma per il rilascio, da parte della ditta appaltatrice, di tutte le certificazioni utili per poter procedere ai collaudi e successivamente avanzare le richieste di autorizzazioni per mettere in funzione l’Autostazione.

Intanto Air Spa ha pubblicato la manifestazione di interesse per la locazione degli spazi dell’autostazione di Avellino. L’edificio, che si estende su una superficie di oltre 9mila quadrati, accoglierà oltre le funzioni del Terminal Bus, anche attività esterne alle linee di trasporto, quali quelle di tipo commerciale e direzionale.