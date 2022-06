Presentazione di “Taurasi, the King of Southern Italy” al De Sanctis

Caterini: "Attraverso una sinergia vogliamo portare ricchezza e occupazione"

Avellino – Oggi, presso la Scuola Enologica “De Sanctis” di Avellino, si è tenuto l’evento “Taurasi, the King of Southern Italy”, sulla realizzazione del marchio territoriale “Brand Irpinia”, dedicato alle eccellenze enologiche del territorio e promosso dal Consorzio di Tutela Vini d’Irpinia.

Questa iniziativa si propone di smuovere sempre di più le politiche di promozione e valorizzazione del territorio, che il Consorzio di Tutela dei Vini porta avanti ogni anno: «I nostri vini sono più buoni di quanto siano promossi, la nostra azienda è abbastanza distribuita nel mondo» – ha affermato Antonio Capaldo dei Feudi di San Gregorio – «Bisogna fare le cose insieme: sembra banale ma è così. Il territorio deve crescere, i nostri vini stanno migliorando in maniera tangibile, la curiosità del consumatore è molto più alta rispetto al passato».

«Il Consorzio è l’unico organismo in grado di poter svolgere i ruoli di promozione e valorizzazione» – ha concluso Capaldo.

All’evento sono intervenute personalità di calibro internazionale come Gianfranco Sorrentino, proprietario de “Il Gattopardo”, uno dei più noti ristoranti di New York, nonché Presidente del Gruppo Italiano; Stevie Kim, Managing Director di Vinitaly International; Matteo Ascheri, Presidente del Consorzio Tutela del Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Dogliani e Mariella Passari, Direttore Generale dell’Assessorato delle Politiche Agricole.

In aggiunta, erano presenti all’incontro anche Teresa Bruno, presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Irpinia e il dirigente scolastico Pietro Caterini: «La cornice di questo dibattito non è stata casuale perché questa scuola, fondata nel 1879 da De Sanctis, è stata la seconda in Italia a dare sviluppo al benessere agricolo in questo territorio» – ha affermato Caterini – «Oggi, attraverso la sinergia stiamo cercando di portare ricchezza e occupazione».

«Cerchiamo insieme di fare squadra per avere come unico obiettivo, quello di consentire alle nuove generazioni di restare nella provincia di Avellino e trovare opportunità lavorative nel settore agroalimentare» – ha concluso il dirigente scolastico.