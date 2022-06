Simson: "Si tratta di un'importante dimostrazione dell'unità"

La nuova legislazione sullo stoccaggio adottata oggi rafforzerà la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’UE in vista del prossimo inverno e di quelli successivi. Di fronte alla minaccia di interruzioni dell’approvvigionamento da parte della Russia, il regolamento dell’UE sullo stoccaggio del gas impone che le riserve europee siano ricostituite prima dell’inverno e che la loro gestione sia protetta da interferenze esterne. Le norme sono state adottate in tempi record grazie alla disponibilità del Parlamento e del Consiglio a esaminare con urgenza la proposta legislativa, nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina.

Accogliendo con favore questa adozione in occasione del Consiglio “Energia” a Lussemburgo, la Commissaria per l’Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: “Desidero rendere omaggio all’approccio positivo e costruttivo mostrato dal Parlamento e dal Consiglio su questa proposta. Si tratta di un’importante dimostrazione dell’unità, della determinazione e della rapidità d’azione dell’UE in risposta ai tentativi del Cremlino di usare le esportazioni di gas come arma. Ora è fondamentale impegnarsi per raggiungere i nuovi obiettivi di stoccaggio e rafforzare la nostra preparazione qualora la situazione continuasse a deteriorarsi.”

