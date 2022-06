La Rai ad Avellino per l’ITS “Ermete”

La trasmissione, condotta da Giampiero Marrazzo e prodotta in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro, si occupa del contesto occupazionale in Italia nelle sue varie sfaccettature. Nella puntata, andata in onda su Rai Tre il 19 giugno scorso, la redazione si è occupata delle attività dell’Istituto Tecnico Superiore irpino, definito come una delle eccellenze in Italia nel settore della formazione nel campo energetico.

Il servizio, visibile anche sulla piattaforma Raiplay, ha visto la testimonianza di Ramona Marciano, studentessa del corso di Tecnico Superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile, e di Elena Marrano, diplomata nel 2020 e attualmente assunta in una delle aziende partner dell’Istituto Ermete, la Metaedil, realtà appartenente al Gruppo D’Agostino. A delineare le caratteristiche dell’Istituto il dott. Pasquale Penza della direzione dell’ITS.

Gli Istituti tecnici superiori offrono elevate possibilità occupazionali agli studenti che conseguono il diploma, proprio perché strutturati sulla collaborazione tra Scuola e aziende già impegnate nel settore energetico. La percentuale degli assunti oscilla intorno al 90% di chi supera l’esame finale. L’ITS ‘Ermete‘ di Avellino, in particolare, è nato dalla sinergia tra Istituti tecnici e professionali come il ‘Dorso‘, che ne è Capofila, l’ ‘Amatucci‘ e l’ ‘Oscar D’Agostino‘, Enti di formazione come Euroformazione e PSB, atenei come quello di Salerno, il ‘Vanvitelli’ e la ‘Pegaso’, alcune delle aziende del Gruppo D’Agostino come Metaedil, Dam Clean Power e Sienergia, già affermate a livello nazionale nel settore energetico e multinazionali come Tresol spa.

La puntata di “Il Posto Giusto” è visibile cliccando sul link seguente dal minuto 33.14 : https://www.raiplay.it/video/2022/06/Il-posto-giusto—Puntata-del-19062022-0f09c256-8071-4564-89ac-01d196dd7c17.html