Contro l'incitamento all’odio online

La Commissione Europea accoglie con favore la decisione di Twitch, un servizio interattivo di video in diretta streaming, di aderire al codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online.

Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: “Ciò che è illegale offline, deve esserlo anche online. È una buona notizia che Twitch si unisca alla nostra lotta comune per eliminare l’incitamento all’odio dallo spazio online. I giovani sono particolarmente vulnerabili all’odio e agli abusi ed è per loro che dobbiamo rendere Internet uno spazio più sicuro.“

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “L’adesione al codice da parte di Twitch, in quanto piattaforma rivolta alle giovani generazioni, è un passo nella giusta direzione per continuare a costruire uno spazio digitale più sicuro. Accolgo pertanto con favore questo impegno e sono impaziente di estendere il codice di condotta ad altre aziende. L’incitamento all’odio si trova ovunque online. Più saremo a impegnarci a raggiungere l’obiettivo, maggiori saranno i risultati.”

Il codice di condotta continua ad attrarre nuove aziende. Poco dopo l’annuncio dell’adesione di Rakuten Viber al codice, Twitch è diventato il dodicesimo partner, unendosi a Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube, Instagram, Snapchat, Dailymotion, Jeuxvideo.com, TikTok e LinkedIn. Come sottolineato dai risultati della sesta valutazione, il codice di condotta ha già ottenuto risultati positivi. In media, le società informatiche hanno esaminato l’81% delle notifiche entro 24 ore e hanno rimosso il 62,5% dei contenuti segnalati. Twitch ha inoltre aderito di recente al codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2022.

Il codice di condotta integra altre iniziative dell’UE, come la legge sui servizi digitali, contribuendo a formulare una risposta più solida a livello dell’UE contro l’incitamento all’odio online.