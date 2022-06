Picariello: "La mobilità non è un qualcosa che può essere realizzato senza coordinamento"

Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa, i candidati Ferdinando Picariello (M5S) e Amalio Santoro (Si Può) hanno tenuto una conferenza rivolta ai cittadini, alle associazioni e ai partiti, per discutere sulle criticità del comune di Avellino, che ancora oggi continuano a restare irrisolte.

Difatti, tra le varie tematiche, si è parlato della metropolitana leggera: «Di reale non c’è ancora nulla» – ha affermato Ferdinando Picariello – «Vedremo come andrà finire con la mobilità e in particolare con questa metropolitana perché i disagi si stanno già avendo. La funzionalità è tutta da scoprire perché non c’è stata una preventiva pianificazione. La mobilità non è un qualcosa che può essere realizzato senza coordinamento, va pianificata, studiata e le opere vanno realizzate dopo che questa pianificazione è stata inclusa in un progetto valido» – ha aggiunto il consigliere comunale del M5S.

Dunque, l’assenza di una valida metrò ha generato una grave crisi ambientale, data la continua e incessante circolazione delle auto nel centro città, secondo Amalio Santoro, consigliere comunale del Centro Sinistra: «La metropolitana leggera è un’idea giusta e condivisibile, personalmente infatti ho spinto da tempo affinché ci fosse una svolta. Questo progetto rischierebbe di essere bruciato da una mancata preparazione. Scopriamo ad esempio che servono i parcheggi quando, in realtà, sapevamo da tempo che per far funzionare bene l’anello della metropolitana serviva un’alternativa».

«Ci siamo ritrovati invece in questi anni con più macchine nel centro città, con una crisi ambientale, con ulteriori sacrifici per i cittadini, quindi rischiamo anche di sprecare questa opportunità. Io mi auguro che la struttura possa decollare perché può essere in futuro un’alternativa, può agganciare Avellino Est con Avellino Ovest, consentire anche a chi viene da fuori di trovare un luogo accogliente in cui poter entrare senza pagare prezzi eccessivi in termini di costo del parcheggio» – ha concluso Santoro.