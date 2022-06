Tra i 27 candidati ci sono due italiani

Oggi l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) annuncia i nomi dei 27 imprenditori e innovatori promettenti candidati ai premi EIT 2022.

Mariya Gabriel, Commissaria europea per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Il bacino di talenti e la portata delle innovazioni in Europa si sviluppano rapidamente. I candidati ai premi EIT di quest’anno testimoniano il lavoro svolto dall’EIT e dalle sue comunità dell’innovazione in tutto il continente al fine di investire negli innovatori di domani, sostenerli e coltivarli. Mi congratulo con i candidati per questo riconoscimento ad alto livello e attendo con interesse la cerimonia di premiazione che si terrà a ottobre.”

I candidati sviluppano prodotti e servizi innovativi per affrontare sfide globali urgenti nei settori del clima, dell’energia, della digitalizzazione, dell’alimentazione, della sanità, dell’industria manifatturiera, della mobilità e delle materie prime. Quest’anno sono rappresentati 15 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Ungheria. L’elenco completo dei candidati e delle loro innovazioni è disponibile qui.

La cerimonia di premiazione per il 2022 si terrà a Bruxelles in occasione del vertice dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia dell’11 ottobre 2022, nell’ambito della serie di eventi faro dell’Istituto, INNOVEIT WEEKS. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia.

Tra i 27 candidati ai premi EIT 2022 ci sono due italiani:

Per la categoria CHANGE AWARD: Federico Barbieri – Presidente del European Youth Energy Network, nominato da EIT InnoEnergy

Il European Youth Energy Network (EYEN) è la prima e unica federazione di organizzazioni giovanili incentrate sull’energia, che pongono i giovani al centro della transizione energetica europea, valorizzandole, mettendole in contatto con i principali attori del settore energetico e condividendo conoscenza sia a livello europeo sia nazionale.

Per la categoria Venture Award: Giulia Baccarin – Co-fondatrice e amministratrice delegata presso il MIPU, nominata da EIT Digital.

Il MIPU è una PMI italiana che porta la predizione nelle fabbriche e nelle città di ridurre i rifiuti, i costi e le difficoltà per aumentare il valore delle attività esistenti. Il software offre un portfolio completo di servizi, formazione e tecnologie che aiutano le imprese a ottimizzare le loro strutture, dimostrando il reale valore dell’intelligenza artificiale per ridurre i rifiuti e aumentare l’efficienza.