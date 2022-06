"Sta cominciando ad emergere la fragilità politica"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Bruno Gambardella:

“Alle amministrative come federazione Più Europa e Azione abbiamo messo in campo in tutta Italia un progetto politico-elettorale europeista, liberaldemocratico e riformatore, alternativo alla destra sovranista e autonomo dal Pd che sceglie l’alleanza con il M5S. Il voto dei cittadini, da Palermo a L’Aquila ad altri grandi centri, ha confermato la nostra intuizione: esiste uno spazio centrale, quello dell’innovazione, del buongoverno, del Sud proiettato finalmente e definitivamente in un dimensione europea. Se il Pd vorrà insistere con un legame strettissimo e imprescindibile con un M5S ormai quasi del tutto evaporato noi continueremo a scommettere su di una prospettiva diversa”. Lo hanno detto Bruno Gambardella, della Direzione nazionale di Più Europa, e Alfonso Maria Gallo, Amalia leo e Manlio Lomazzo, componenti dell’Assemblea nazionale del partito di Emma Bonino e Benedetto Della Vedova.