Riservato alle città che hanno promosso la rimozione degli ostacoli per le persone con disabilità

È stato lanciato il concorso “Access City Award 2023″ riservato alle città che hanno profuso i maggiori sforzi per diventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere ulteriori miglioramenti. Věra Jourová, vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: “L’Access City Award premia le città europee che si sono impegnate a promuovere i valori dell’uguaglianza e dell’inclusione nella nostra Unione. In occasione della tredicesima edizione del premio invito tutte le città dell’UE a proporre iniziative innovative per rimuovere gli ostacoli incontrati dalle persone con disabilità”. La Commissaria per l’Uguaglianza Helena Dalli ha dichiarato: “87 milioni di persone nell’UE hanno una disabilità e sono pertanto a rischio di discriminazione o esclusione nel quadro della vita quotidiana, dall’uso dei mezzi di trasporto alla comunicazione, fino all’accesso a edifici e informazioni. L’Access City Award premia le città che cercano di rimuovere tali ostacoli. Sono felice di poter conoscere i numerosi sforzi compiuti nell’Unione al fine di rendere le città più accessibili ed eque per le persone con disabilità.” La città vincitrice riceverà un premio finanziario di 150 000 €, mentre la seconda e la terza classificata riceveranno rispettivamente 120 000 € e 80 000 €. Il concorso, organizzato dalla Commissione europea in collaborazione con il Forum europeo sulla disabilità, è aperto alle città dell’UE con più di 50 000 abitanti. Le città premiate quest’anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 novembre in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità. Alcuni esempi di azioni realizzate dalle città vincitrici e finaliste nel 2022 sono elencati qui. Le candidature per il premio di quest’anno sono aperte fino all’8 settembre sulla pagina web dell’ Access City Award 2023.