Affluenza ferma al 21%

Secondo i dati del Viminale l’affluenza definitiva (7.903 Comuni su 7.903) per il voto di ieri sui 5 referendum sulla giustizia è stata poco superiore al 20,9%. Al primo quesito (“Incandidabilità dopo condanna”) l’affluenza è stata del 20,95%; al secondo quesito (“Limitazione misure cautelari”) l’affluenza è stata del 20,93%; al terzo quesito (“Separazione funzioni dei magistrati”) l’affluenza è stata del 20,93%; al quarto quesito (“Membri laici consigli giudiziari”) l’affluenza è stata del 20,92%; al quinto quesito (“Elezioni componenti togati CSM”) l’affluenza è stata del 20,92%. Si tratta del risultato peggiore per una consultazione referendaria nella storia del nostro Pese.

Il dato sull’affluenza, in quanto inferiore al 50%, assorbe quelli relativi allo spoglio, che in ogni caso visto una prevalenza del SI in tutti e 5 i quesiti. A causa del mancato raggiungimento del quorum, tuttavia, il voto non sarà valido.

Questi i risultati definitivi:

1- Legge severino SI: 53,58% – NO: 46,42%;

2-Custodia cautelare SI: 55,80% – NO: 44,20%;

3-Separazione carriere magistrati SI: 73,70% – NO: 26,30%;

4-Separazione carriere magistrati SI: 71,66% – NO: 28,34%;

5-Riforma Csm SI: 72,15% – NO: 27,85%.