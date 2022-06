15 giugno 2022 alle ore 11.00 al Circolo della Stampa

Avellino – Si terrà mercoledi 15 giugno 2022 alle ore 11.00 al Circolo della Stampa di Avellino la conferenza stampa di presentazione del cartellone di iniziative “I luoghi del Noi - territori e integrazione” che si terrà nell’ambito del Progetto FAMI Fra Noi 2 promosso dal Consorzio Communitas e dal Consorzio Percorsi responsabile per il nodo regionale della Campania.

Il cartellone di eventi che durerà quasi due mesi e che avrà inizio venerdi 17 giugno e si concluderà il 13 agosto vedrà sei appuntamenti realizzati tra Avellino, Frigento, San’Angelo all’Esca e Fontanarosa.

Un modo nuovo per mettere in collegamento le comunità con le esperienze di accoglienza e promosse dal Consorzio Percorsi in tutto il territorio provinciale che mirano sempre di più a percorsi di autonomia e integrazione.