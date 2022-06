I percorsi di accelerazione e creazione di rete per le imprese del territorio irpino

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dalla Fondazione Edoardo Garrone e provincia di Avellino:

“Avellino, 8 giugno 2022 – Con il primo incontro collettivo presso Casina del Principe ad Avellino, hanno preso il via oggi “Vitamine in Azienda” e “Imprese in rete”, i percorsi di accelerazione e creazione di reti dedicati alle imprese locali e realizzati da Fondazione Edoardo Garrone e Comune di Avellino nell’ambito dell’edizione 2022 di Progetto Appennino.

Sono in tutto 13 le aziende dell’Area Vasta di Avellino coinvolte nelle due iniziative, che si pongono l’obiettivo di favorire il consolidamento del tessuto produttivo rappresentato dalle piccole e medie imprese dell’Appennino irpino.

Dalle più tradizionali aziende agricole fino alla startup innovativa per la valorizzazione del “Patrimonio Italiano Invisibile”, passando per la cooperativa sociale che si occupa di servizi educativi sociosanitari, sono 10 le imprese che partecipano a “Vitamine in azienda”, selezionate attraverso una call for ideas per il loro potenziale di sviluppo futuro e per la loro forte motivazione a beneficiare di un servizio di consulenza personalizzato.

Il coaching si articolerà in 7 incontri individuali, che, da oggi fino alla fine del 2022, affronteranno le tematiche inerenti alla gestione e allo sviluppo del business aziendale. Completano il percorso 3 incontri collettivi, di carattere formativo più generale, che coinvolgeranno simultaneamente tutte le imprese selezionate.

Con “Imprese in rete” sarà sviluppato invece il progetto di rete “Avellino Scalo”, che vede la startup innovativa a vocazione turistico-ricettiva Visit Irpinia, come capofila di una costituenda rete di imprese territoriali e player di caratura nazionale attive nel campo della ricettività, del marketing territoriale e dell’innovazione d’impresa, per mettere in campo un progetto di riqualificazione e rivitalizzazione urbana per il quartiere della Stazione di Avellino dallo straordinario potenziale. In un dialogo costante con la comunità e il territorio circostanti, l’obiettivo della rete è immaginare un vero e proprio “Rinascimento” di Borgo Ferrovia.

Attraverso 7 incontri, 4 individuali e 3 collettivi, le imprese saranno affiancate da un consulente allo scopo di sviluppare il proprio progetto di rete. I primi 3 incontri collettivi, di carattere formativo, avranno lo scopo di allineare le competenze di base dei partecipanti e definire i presupposti essenziali per lo sviluppo del progetto. Durante i successivi incontri individuali saranno invece condivisi gli obiettivi del progetto, le strategie e le azioni nel medio periodo, il modello organizzativo di funzionamento della rete e il piano economico e finanziario di breve e medio periodo. Il risultato di ciascun laboratorio sarà la stesura di un business plan del progetto di rete.

“Vitamine in Azienda” e “Imprese in Rete” fanno parte del più ampio Progetto Appennino, ideato e promosso da Fondazione Edoardo Garrone, che per l’edizione 2022 ha individuato il partenariato guidato

dal Comune di Avellino – insieme al Comune di Mercogliano e alla Fondazione Polo Terra, in rappresentanza del territorio denominato “Area Vasta di Avellino” – come il più idoneo per realizzare l’originale programma di rilancio delle aree interne.

Formazione per la nascita di nuove giovani imprese, consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente, creazione di reti, coinvolgimento di altre dimensioni della comunità nelle attività produttive, strumenti e competenze per dare vita a progetti di sviluppo efficaci perché condivisi e inclusivi sono i pilastri del Progetto.

Cuore del Progetto Appennino sarà il Campus ReStartApp – destinato a giovani aspiranti imprenditori under 40 in possesso di idee di impresa o startup nelle filiere tipiche dell’economia montana – che si svolgerà sempre ad Avellino dal 27 giugno al 7 ottobre.

