Sarà attiva dall'8 giugno al 30 settembre, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all'una di notte

La Ztl all’interno del centro storico di Avellino sarà attiva dall’8 giugno al 30 settembre, tutti i giorni, dalle ore 20.00 all’una di notte. L’area interessata sarà circoscritta dai seguenti varchi: corso Umberto, via Luigi Amabile, rampa San Modestino, piazza Libertà, via Casale, vico Episcopio e largo Triggio. L’accesso all’area sarà consentito ai residenti muniti di apposita autorizzazione che potrà essere scaricata dal sito del Comune di Avellino al seguente link: http://www.comune.avellino.it/ztl/index.php oppure ritirata presso l’ufficio anagrafe del Comune. Ci saranno 30 giorni a partire dall’8 giugno per mettersi in regola.

Ai residenti con il permesso Zona 1, inoltre, saranno destinate le seguenti aree per la sosta: campetto Santa Rita, il secondo piano del parcheggio del teatro “Carlo Gesualdo” e traversa di Piazza del Popolo che andranno ad aggiungersi alle aree delimitate da strisce blu disponibili all’interno della Ztl.

I non residenti, invece, potranno utilizzare il parcheggio del Comune di Avellino a tariffa agevolata (1 euro per le quattro ore di durata del provvedimento), il primo piano del parcheggio del teatro “Carlo Gesualdo”, campetto Santa Rita e il parcheggio dell’ex Mercatone.