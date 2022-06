I tre programmi politici a confronto

“Saranno 3 le liste che il prossimo 12 Giugno si sfideranno alle elezioni amministrative: “Attiva Atripalda”, “Atripalda Bene comune” e “Atripalda Futura”. Sono questi dunque giorni frenetici di campagna elettorale, in cui i candidati cercano di convincere gli indecisi dell’ultima ora a sposare il loro progetto politico.

Nell’articolo che segue esamineremo le tre liste in lizza confrontando le loro proposte.

ATTIVA ATRIPALDA - Candidato Sindaco Paolo Spagnuolo

I temi cari alla lista che vede candidato a Sindaco l’Avv. Paolo Spagnuolo sono – tra gli altri – decoro urbano, tutela dell’ambiente, promozione di eventi culturali e digitalizzazione dei servizi comunali. “Tra i nostri candidati - dice Spagnuolo - regna la coesione, l’armonia e la sinergia, elementi non presenti nelle altre liste in campo. In più, ci presentiamo a questa tornata elettorale con una squadra profondamente rinnovata, ricca di progetti e competenze per riattivare finalmente una città totalmente spenta.”

ATRIPALDA BENE COMUNE – Candidato Sindaco Nunzia Battista

Non dissimile, sulla carta, il programma della lista Atripalda Bene Comune, anch’esso prioritariamente volto a cura del territorio, innovazione tecnologica e promozione culturale. In proposito la Battista ha dichiarato “con il nostro programma declinato secondo otto macroaree, puntiamo a includere i cittadini nelle scelte dell’ente, immaginando il paese da qui a dieci anni, in un confronto che finora non c’è mai stato. L’Amministrazione è stata assente e distaccata, mancando completamente il proprio bilancio sociale, al netto degli incassi dell’autovelox, uno strumento pensato da Paolo e sfruttato da Geppino. Mezzo che dovrebbe servire a ridurre la pericolosità alla guida, non a ripianare le casse dell’ente”.

ATRIPALDA FUTURA – Candidato Sindaco Giuseppe Spagnuolo

L’amministrazione uscente guidata dal candidato Spagnuolo, in corsa per il secondo mandato, difende l’operato dell’amministrazione negli ultimi 5 anni: ” Alla base del nostro progetto c’è il risanamento che siamo riusciti a raggiugere dopo anni di duro lavoro. Ci muoveremo in due direzioni: da un lato metteremo a sistema tutti gli investimenti già in campo a cui si aggiungeranno i progetti che abbiamo candidato sul Pnrr e quelli che ancora dovremo candidare e poi metteremo in piedi politiche indirizzate al sostegno delle famiglie. Con l’obiettivo di costruire una comunità sempre più coesa. Oggi abbiamo un Comune in equilibrio e questo ci consentirà di scegliere, di individuare i punti e le questioni su cui intervenire”.